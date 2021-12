Augsburg

vor 16 Min.

Bis zu 5000 Teilnehmer? Corona-Demo in Augsburg wird auf den Plärrer verlegt

Am Samstag wird in Augsburg wieder gegen Corona-Maßnahmen demonstriert - anders als bisher jedoch nicht mehr in der Innenstadt. Was hinter dem Schritt steckt.

Von Max Kramer

Die für Samstag in Augsburg geplante Demonstration gegen Corona-Maßnahmen findet nicht in der Innenstadt, sondern auf dem Plärrergelände statt. Dies bestätigte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Nachfrage unserer Redaktion. Demnach ist die Veranstaltung als "Offenes Mikrofon" angemeldet, Beginn soll um 14 Uhr sein. Corona-Demos in Augsburg von Rathausplatz auf Plärrer verlegt Seit Ende November wird im Stadtgebiet wieder organisiert gegen die Corona-Politik demonstriert. Die Proteste richten sich insbesondere gegen eine Impfpflicht im Gesundheitswesen, wie sie am Freitag vom Bundestag endgültig beschlossen wurde. Am vergangenen Samstag zogen rund 1100 Menschen durch die Augsburger Innenstadt und äußerten anschließend auf dem Rathausplatz ihren Unmut. Angemeldet waren zunächst 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ursprünglich sollte auch die Demo an diesem Wochenende auf dem Rathausplatz stattfinden. Nach Polizeiangaben zeichnete sich jedoch im Lauf der Woche ab, dass die Teilnehmerzahl deutlich höher sein würde als zuletzt. Angekündigt sind nun zwischen 2000 und 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auf dem Rathausplatz sind unter Corona-Bedingungen maximal 1000 vorgesehen. Deshalb hätten sich Polizei, Stadt und Veranstalter einvernehmlich darauf verständigt, die Veranstaltung auf den Plärrer zu verlegen. "Offenes Mikrofon": 2000 bis 5000 Teilnehmer angekündigt Ein Polizeisprecher erklärte, man begrüße, dass nun eine Örtlichkeit gefunden sei, die nach Meinung aller Beteiligten für eine solche Veranstaltung geeignet sei. Der Plärrer biete "genügend Platz", die entsprechenden Freiflächen seien trotz geparkter Fahrzeuge vorhanden. Dass das Gelände sich eigne, zeige die Erfahrung. Bereits im vergangenen Jahr wichen die Corona-Demonstrationen in Augsburg auf das Plärrergelände aus. Auch der Parkplatz vor der Erhard-Wunderlich Sporthalle diente bereits als Alternativstandort. Äußerungen im sozialen Netzwerk Telegram widersprechen der Darstellung, dass die Verlegung vollkommen einvernehmlich beschlossen worden sei. Im Begleittext zu einer entsprechenden Ankündigung am Freitagnachmittag hieß es, die Stadt habe "sämtliche Vorschläge zu einem alternativen Platz in der Innenstadt verwehrt". Dies sei nach über 1000 Teilnehmern aber auch verständlich. Die Stadt war bislang für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Themen folgen