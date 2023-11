Durch den Brand am Medizincampus entstehen Schäden am Neubau

Das künftige Lehrgebäude für Medizinstudierende in Augsburg muss jetzt an einer Stelle repariert werden. Was die Kriminalpolizei zur Ursache des Feuers ermittelt hat.

Nach dem Baustellenbrand am neuen Augsburger Medizincampus Ende vergangener Woche laufen die Untersuchungen zum Ausmaß des Schadens. Das Feuer war an der Fassade des künftigen Lehrgebäudes für Medizinstudierende ausgebrochen. Der große, architektonisch markante Neubau wird derzeit gegenüber der Uniklinik errichtet.

Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr ausgebrochen. Anwesende Personen konnten es weitestgehend mithilfe eines Feuerlöschers löschen, die Berufsfeuerwehr übernahm dann. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Was den Brand ausgelöst hat, dazu ermittelte die Kriminalpolizei.

Für neue Lehrgebäude am Medizincampus hat der Freistaat rund 75 Millionen Euro eingeplant, zuständig für das Projekt ist das Staatliche Bauamt. Die Arbeiten sind weit fortgeschritten. Annette Bubmann vom Bereich Universitätsbau sagt auf Anfrage, beim Brand hätten Bauarbeiter hätten vor Ort schnell eingegriffen. Den Rest habe die Feuerwehr erledigt. Beim Bauamt ist man froh darüber, dass niemand verletzt wurde. "Es ist kein größeres Unglück entstanden, aber es ist ärgerlich", sagt Bubmann mit Blick auf den Schaden.

Bubmann zufolge entwickelte sich der Brand an der Außenfassade. Nach derzeitigem Stand sei der Schaden "sehr überschaubar" und beschränke sich auf die Dämmung im Sockelbereich, einen Teil der gläsernen Drehtür am Eingang und ein anschließendes Fassadenelement. Eine Fachfirma untersuche, welche Bauteile ausgetauscht werden müssen. Bubmann geht davon aus, dass es durch das Feuer keine zeitlichen Verzögerungen beim weiteren Ausbau des Lehrgebäudes geben wird. Der Innenbereich sei zwar verraucht worden, aber nicht beschädigt und inzwischen wieder entlüftet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Ursache ergaben, dass es sich wohl nicht um vorsätzliche Brandstiftung handelte. Untersuchungen durch einen Brandspezialisten erbrachten keine Erkenntnisse hinsichtlich Brandbeschleuniger, so die Pressestelle der Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könne ein vorsätzliches Handeln ausgeschlossen werden. "Alle derzeitigen Ermittlungsergebnisse sprechen für ein fahrlässiges Handeln eines Unbekannten."

Straffer Zeitplan für die Neubauten am Augsburger Medizincampus

Für die Augsburger Medizinfakultät wird derzeit ein komplett neuer Campus neben dem Uniklinikum aus dem Boden gestampft. Für die Einzelprojekte gibt es einen straffen Zeitplan. Im März war Richtfest für das Institut für Theoretische Medizin (ITM). Daneben entsteht der zweite Neubau, das künftige Lehrgebäude. Es soll im Frühsommer 2024 fertiggestellt sein und der Universität übergeben werden, die es dann in Betrieb nehmen wird. Ein dritter großer Bau, das Zentrum für Integrierte und Translationale Forschung (ZeIT), befindet sich in der Vorplanung. Bisher ist die im Dezember 2016 gegründete Fakultät in Interimsgebäuden und angemieteten Immobilien an verschiedenen Standorten untergebracht. Im Endausbau soll sie 1500 Studierende und mehr als 1000 Mitarbeiter haben.

