16:38 Uhr

Brand in Oberhausen: Als er schlief, hämmerte es an der Tür

Wegen des Feuerwehreinsatzes in Oberhausen in der Nacht auf Donnerstag war der Bereich an der Wertachbrücke gesperrt.

Plus Als in einer Wohnung in Oberhausen Feuer ausbricht, schlafen die meisten Hausbewohner. Der Rauch im Treppenhaus versperrt manchen die Flucht. Das Haus hat keinen guten Ruf.

Von Ina Marks

Im Flur im ersten Stock hängt noch beißender Brandgeruch, an einer der vielen Türen auf dem Gang klebt der Hinweis der Kriminalpolizei: "Brandort beschlagnahmt, Betretungsverbot." Dass es dahinter gebrannt hat, ist an der dicken Rußschicht auf dem weißen Türstock erkennbar. Mitten in der Nacht auf Donnerstag ist in dem Mehrparteienhaus an der Oberhauser Wertachbrücke ein Feuer ausgebrochen - zu einer Zeit, in der die meisten Bewohner schliefen. Es kam wohl zu dramatischen Szenen. Das Gebäude in Oberhausen, in dem eine Spielothek im Erdgeschoss untergebracht ist, wird offenbar immer wieder zum Einsatzort für Polizei. Doch dieses Mal kamen auch die Feuerwehren.

Er habe geschlafen, als plötzlich jemand in der Nacht an seine Tür hämmerte und Feuer rief, erzählt einer der Bewohner auf Englisch am Tag danach. Er habe sich selbst ins Freie gerettet, so wie die meisten. Wie ein weiterer Zeuge berichtet, hat ein Bewohner an sämtlichen Türen geklopft, um die Menschen zu warnen. Doch nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner, die im Schlaf überrascht wurden, hatten die Chance, das Gebäude zu verlassen. Das Treppenhaus hatte sich schnell mit giftigem Brandrauch gefüllt. Es sind Schreie von Menschen zu hören, aus dem Haus dringe Rauch - so in etwa lautete der Notruf, der gegen 2.50 Uhr bei der Leitstelle einging.

