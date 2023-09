Augsburg

vor 22 Min.

"Campus Cat" ist tot: Das bewegte Leben von Augsburgs berühmtestem Kater

Plus Der Augsburger Kater Leon war ein Medienstar. Sogar der Landtag beschäftigte sich mit dem Tier. Und die Polizei musste ihn aus einer misslichen Lage befreien.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Der rot-getigerte Kater war nicht nur an der Universität Augsburg ein gern gesehener Gast. Campus Cat war auch ein Medienstar. Knapp 29.000 Personen folgten ihr im sozialen Netzwerk Facebook, 15.400 auf Instagram, wo regelmäßig Fotos und Videos von dem Vierbeiner hochgeladen wurden. Die Social-Media-Profile, die nationales und internationales Interesse an der Fellnase weckten, waren von Studenten angelegt und gepflegt worden. Im Alter von 16 Jahren ist der Kater nun gestorben, wie auf seinen Internet-Kanälen und auf der Seite der Uni Augsburg bekannt gegeben wurde. Zahlreiche Fans kondolierten im Internet und erinnerten an gemeinsame Begegnungen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Liebes, kleines Fuchsfellchen, auch wenn ich Dich nie persönlich kennenlernen konnte, so habe ich Dein Leben doch hier auf FB verfolgt und mich mit allen über Dich gefreut. Meiner Meinung nach, warst Du der wichtigste Dozent an der Uni Augsburg, weil Du den Menschen dort vermittelt hast, wie wichtig jemand ist, der einem den Rücken stärkt und einfach nur da ist", schreibt Manuela auf Facebook. "Als ich zwischen meinen Examensprüfungen gestresst vor der Bib saß, bist Du genau zum richtigen Moment vorbeigekommen. Und am Morgen vor meiner ersten Prüfung auch vor den Hörsaal", schreibt Lena auf Instagram. Die Trauer ist über den Tod des Tieres ist groß. Auch die Uni schreibt in einer offiziellen Stellungnahme, dass sie Campus Cat vermisse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen