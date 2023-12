Das Deutschlandticket muss günstig bleiben

Plus Die massiven Preiserhöhungen im AVV werden durch das 49-Euro-Ticket abgefedert. Gibt es auch hier einen Preissprung, droht dem Nahverkehr ein Rückschlag.

15 Prozent Zuwachs bei den Abonnenten hat das Deutschlandticket den Augsburger Stadtwerken gebracht. Das ist das ein Erfolg in Sachen Mobilitätswende. Das 49-Euro-Ticket hat den Nahverkehr zudem für Bestandsnutzer attraktiver gemacht, weil es im Vergleich zu vielen Abo-Arten eine viel billigere Alternative ist.

Nun besteht kein Anspruch darauf, dass solche Wohltaten auf ewig in gleicher Höhe gewährt werden, aber eine Abschaffung oder auch nur ein massiver Preissprung wären eine kalte Dusche für die Fahrgäste. Das Massenangebot würde dann ein Randphänomen für diejenigen, die Zeit und Lust haben, bundesweit mit der Bahn herumzugondeln. Dass das Deutschlandticket bundesweit gültig ist, ist ein schöner Nebeneffekt, doch der entscheidende Effekt des 49-Euro-Tickets ist der günstige Preis für die Alltagsmobilität.