Augsburg

17:30 Uhr

Beim Kita-Ausbau in Augsburg hapert es inzwischen am Personal statt an Gebäuden

Plus In der Amtszeit von Bildungsbürgermeisterin Martina Wild entstanden mehr als 1400 Kita-Plätze in Augsburg. Doch nicht alle können betrieben werden. Wo sie ansetzen will.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Theoretisch gesehen müsste die Rechnung inzwischen fast aufgehen: Im vergangenen Jahr blieben in Augsburg 1400 Kinder, die einen Kita-Platz suchten, unversorgt. Gleichzeitig haben Stadt und freie Träger in den vergangenen drei Jahren 1400 Plätze geschaffen, 18 Einrichtungen wurden neu eröffnet. "Wir hätten alle Kinder untergebracht, wenn alle Stellen beim Kitapersonal voll besetzt wären", so Bildungsreferentin Martina Wild (Grüne). "Vor zehn Jahren waren es noch die Gebäude, die den Mangel verursachten, jetzt ist es das Personal." Die Eröffnung der städtischen Kita in der Grenzstraße in Kriegshaber, die jetzt stattfand, verzögerte sich etwa, weil man nicht genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fand.

Wild kündigte anlässlich ihrer Halbzeitbilanz an, dass man ab Herbst in den städtischen Kitas auch auf ausländisches Personal setzen werde. Den Beginn werden etwa zehn Kräfte aus Spanien machen. Das sei nicht die eigentliche Lösung für das Problem, zumal das Potenzial angesichts der nachzuweisenden Deutschkenntnisse auch nicht unendlich ist, aber ein Baustein.

