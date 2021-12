Augsburg

Die Augsburger Wirtschaft schlägt Alarm: "Ein erneuter Lockdown wäre fatal"

Plus Weniger Kunden, steigende Preise, Lieferengpässe: Viele Betriebe in Augsburg stehen in der Corona-Pandemie vor großen Schwierigkeiten.

Von Michael Hörmann

Die Corona-Pandemie bestimmt unser Leben. Aufgrund der hohen Infektionszahlen kommen weitere Verschärfungen - unter anderem 2G im Handel. Die Sorgen in den heimischen Betrieben werden größer. Wie geht es der Wirtschaftsregion Augsburg? Die Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Handwerkskammer (HWK) als Sprachrohr der Firmen geben Antworten.

