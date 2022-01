Augsburg

Stillstand beim Römermuseum: Nicht nur aus Augsburg kommt deutliche Kritik

Das Römische Museum war einst in der Dominikanerkirche in Augsburg untergebracht.

Plus Die Zukunft des Römischen Museums in Augsburg beschäftigt Bürger, Vereine, Medien und Politik. Auch der große Besucherstrom zum neu entdeckten Silbermünzenschatz hat Folgen.

Von Eva Maria Knab

Rund vier Wochen: So lange - oder so kurz - wollten die städtischen Kunstsammlungen eine kleine Sonderschau über den sensationellen Silbermünzenschatz aus der Augsburger Römerzeit zeigen. Der Zulauf zur Ausstellung im Zeughaus ist größer als erwartet. Weit über 1000 Menschen wollten zumindest einen kleinen Teil der jüngsten Funde in Oberhausen zu sehen bekommen. Deshalb wird die Schau zwei Wochen länger laufen.

