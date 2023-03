Augsburg

11:30 Uhr

Die Stadt Augsburg sitzt auf 400.000 abgelaufenen Schutzmasken

Plus Vor drei Jahren wurde der erste Corona-Fall in Augsburg registriert. In der Folge beschaffte die Stadt Material oder bekam es vom Bund. Nicht alles wurde verbraucht.

Von Stefan Krog

Es ist drei Jahre her, dass in Augsburg die ersten Einschläge zu verzeichnen waren: Am 7. März 2020 wurde der erste Corona-Fall im Stadtgebiet bekannt, in den darauffolgenden Tagen kamen nach und nach mehr Positiv-Meldungen. Angesichts der seit Wochen herrschenden Verunsicherung gab es in Arztpraxen teils kein telefonisches Durchkommen mehr, die Hotline der Stadt verzeichnete mehrere Hundert Anrufe am Tag und - man erinnert sich aus heutiger Sicht mit Staunen - Nudeln und Klopapier im Supermarkt wurden knapp. Viel ernster: Masken und Desinfektionsmittel wurden selbst für Arztpraxen, Kliniken und Heime zur Mangelware. In dieser Situation kaufte die Stadt Augsburg tonnenweise Desinfektionsmittel und Zigtausende Masken. Doch was passiert jetzt damit?

