Augsburg

vor 32 Min.

Diese neun Orte sind perfekt für ein erstes Date in Augsburg

Plus Das erste Date ist oft aufregend. Doch wo trifft man sich? Unsere Redaktion hat Leserinnen und Lesern gefragt. Hier ein paar der besten Orte für ein Date in Augsburg.

Von Bianca Dimarsico Artikel anhören Shape

Die Verabredung steht, das "Wann" ist klar, aber was ist mit dem "Wo"? Unsere Redaktion hat Leserinnen und Leser der Augsburger Allgemeine gefragt, wo sie für ein Date am liebsten hingehen und die schönsten Orte zusammengetragen.

Spazierengehen an der Wertach

Ein Spaziergang ist wohl der Klassiker unter den ersten Dates. Nicht ohne Grund: Unterhalten kann man sich auf jeden Fall und beschäftigt ist man durchs Laufen. Das gemütliche Flanieren ist zudem für Optimisten und Pessimisten gleichermaßen geeignet. Denn im besten Fall wird aus einem Spaziergang ein Abendessen und daraus ein Drink in der Lieblingsbar. Im schlimmsten Fall nimmt man nach einer halben Stunde die nächste Abzweigung und sagt höflich "Also dann, ich muss los". Besonders schön schlendert es sich an der Wertach, von der Stadt in Richtung Süden. Dort liegt die Kulperhütte, die Essen und Trinken bietet und mit Strandstühlen zum Ausruhen einlädt. Ein Spazier-Date kann vieles sein – es kommt ganz drauf an, was zwei Menschen daraus machen.

