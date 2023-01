Diskussion ums Stadtfest: Die Sommernächte werden dieses Jahr zum Kraftakt

Plus Die Kosten für die Neuauflage der Augsburger Sommernächte steigen. Um eine mögliche Ausweitung der Festzone in Richtung Theater gibt es Krach.

Die Augsburger Sommernächte zogen vor Corona zehntausende Menschen an. Zum Neustart des Stadtfestes sollte es nach dem Willen von CSU und Grünen auch ein neues Konzept geben. Sie sprachen sich dafür aus, dass die Festzone auf das Viertel rund ums Theater ausgedehnt wird. Dazu sollte auch die Verkehrsachse Karlstraße/Grottenau ein Wochenende lang gesperrt werden. Schwarz-Grün hatte das Thema vor Weihnachten angestoßen, doch die Chancen für diesen Plan stehen eher schlecht. Im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats war die Stimmung deshalb aufgeladen. Zumal sich zeigt, dass das Fest auch finanziell ein Kraftakt wird.