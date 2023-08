Augsburg

Experte zu Polizei-Schuss bei FCA-Spiel: "Darf so auf keinen Fall passieren"

Ein Polizist hat am Samstag beim FCA-Heimspiel versehentlich einen Schuss abgegeben. Ein Defekt an der Waffe – eine SFP9 von Heckler und Koch – war wohl nicht die Ursache.

Plus Der Schuss, den ein Polizist beim FC Augsburg-Spiel versehentlich abgab, hätte wohl tödlich enden können. Was dem Verantwortlichen nun droht – und wie sicher die Waffen sind.

Wer sich in diesen Tagen bei Beamten der Bereitschaftspolizei umhört, der stößt auf fassungslose Menschen. Was am vergangenen Samstag an der WWK-Arena passierte, sei "völlig unerklärlich", sagt einer, ein anderer spricht vom "Super-GAU". Wieder ein anderer äußert sich fast erleichtert, dass niemand getroffen wurde. Denn der Schuss, den ein Beamter am Rande des FC Augsburg-Heimspiels gegen Borussia Mönchengladbach um etwa 17.30 Uhr versehentlich abgab, war Bildern zufolge in etwa auf Kopfhöhe unterwegs. Doch das ist nicht der einzige Aspekt, der Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes "stutzig" macht.

Die Ermittlungen des Bayerischen Landeskriminalamts ( LKA) laufen. Derzeit werden Beteiligte des Vorfalls befragt, möglicherweise auch Gutachten in Auftrag gegeben. Wie das LKA auf Anfrage mitteilt, werde es wohl noch ein paar Tage dauern, bis Ergebnisse vorliegen. Nach Informationen unserer Redaktion deutet aber vieles darauf hin, dass sich der Schuss nicht aufgrund eines technischen Defekts löste.

