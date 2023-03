Augsburg

18:00 Uhr

Fahrermangel im ÖPNV: Scheitert der Umstieg vom Auto auf Bus und Tram?

Plus Die Stadtwerke Augsburg müssen ihr Angebot im Nahverkehr wegen des Fahrermangels einschränken. Kritiker befürchten, dass die Verkehrswende ins Stocken gerät.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Der Unmut über den Nahverkehr in Augsburg wächst. Fahrgäste sind sauer, weil sich das Angebot von Bus und Tram seit Monaten Schritt für Schritt verschlechtert. Gleichzeitig steigen in regelmäßigen Abständen die Fahrpreise im Augsburger Verkehrsverbund. Die Stadtregierung gerät politisch unter Druck: CSU und Grüne sind angetreten, die Verkehrswende in Augsburg voranzubringen, weg vom Auto, hin zu Bus, Tram und Fahrrad. Aus dem Regierungslager wird bestätigt, dass man über den aktuellen Kurs der Stadtwerke nicht glücklich sei. Die Grünen greifen Stadtwerke-Chef Walter Casazza direkt an. Sie werfen ihm Alleingänge vor. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) sieht allerdings weder Stillstand noch einen Rückschritt bei der Verkehrswende: "Die Dinge sind im Fluss."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen