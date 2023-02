Fahrgastverband hält Situation im Augsburger Zugnetz für unzumutbar

Pro Bahn fürchtet, dass die Mischung aus Baustellen an Strecken und Problemen bei Go-Ahead Kunden vergrault.

Der Fahrgastverband Pro Bahn fällt angesichts der Mischung aus baustellenbedingten Zugausfällen und betriebsbedingten Verzögerungen beim Bahnbetreiber Go-Ahead im Raum Augsburg ein vernichtendes Urteil über die momentane Situation für Pendler und Pendlerinnen. "In Summe ergibt das aktuell eine Lage, die geeignet ist, die Kunden zu vergraulen. Es gibt genug Rückmeldungen von Fahrgästen, die auf das Auto umsteigen", so der stellvertretende Landesvorsitzende Jörg Lange am Wochenende in einen Newsletter. "Wenn es das Ziel sein soll, den Bürgern mit dem ÖPNV eine Alternative zu bieten, dann muss er so verlässlich sein, dass diese zumindest an hinreichend erschlossenen Orten das Auto abschaffen können", so Lange. Momentan bewege man sich nicht in diese Richtung. Eine Erhöhung der Fahrgastzahlen sei so überhaupt nicht absehbar.

Zugangebot nach München ausgedünnt

Wie berichtet hatte Go-Ahead am Freitag kurzfristig bekannt gegeben, dass es in den Faschingsferien auf der Strecke nach München ab Montag zu erheblichen Einschnitten beim Angebot kommen wird. Grund sind Bauarbeiten der DB am der Bahnstrecke. Dass die Einschränkungen drei Tage vor Inkrafttreten bekannt gegeben werden, sei überhaupt nicht nachvollziehbar, so Pro Bahn, zumal die bereitgestellten Informationen zum dann bestehenden Angebot nicht eindeutig sind. Auch dass in der elektronischen Fahrplanauskunft nicht hinterlegt ist, welche Züge nun fahren, passe nicht ins digitale Zeitalter.

Wochenlang fährt kein Zug zwischen Augsburg und Mertingen

Bereits seit vergangenem Mittwoch sind die baustellenbedingten Einschränkungen auf der Strecke Augsburg-Donauwörth in Kraft getreten. In den kommenden sechs Wochen gibt es keine durchgehenden Zugverbindungen mehr von Augsburg nach Donauwörth, weil DB Netz an Oberleitungen und Bahnsteigen arbeitet. Kurzfristig gab Go-Ahead dann vor einigen Tagen noch bekannt, dass der gesperrte Abschnitt von Augsburg nach Meitingen nun bis Mertingen verlängert werden muss. Die Fahrzeit mit Ersatzbussen dauert deutlich länger. Es sei erstaunlich, dass es keine Expressbusse gebe, obwohl diese Möglichkeit im Vertrag zwischen Go-Ahead und dem Freistaat erwähnt wird, beklagt Pro Bahn.

Hinzu komme, dass es neben den netzbedingten Problemen auch noch bei den internen Abläufen bei Go-Ahead hake. Am vergangenen Mittwoch sei wegen Verspätungen im Berufsverkehr nach München teils eine Dreiviertelstunde kein Zug gefahren. Zudem würden auf der Strecke Augsburg - Ulm teils nun Einfachgarnituren statt den kapazitätsstarken Doppelstocktriebwagen gefahren. Wegen Personalmangels komme es auch zu Zugausfällen.

Dem desaströsen Betriebsstart folgt ein Baustellen-Marathon

Go-Ahead hatte im Dezember einen desaströsen Betriebsstart hingelegt. Aufgrund von Schäden an Fahrzeugen musste der Betrieb tageweise komplett eingestellt werden. Inzwischen sind die technischen Probleme halbwegs im Griff (mit den Türsteuerungen gibt es nach wie vor Probleme). Dafür machen nun geballt Baustellen der DB Netz dem Zugbetreiber und den Fahrgästen zu schaffen.