Fahrrad-Demo in Augsburg: Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen heute Abend

Eine Fahrrad-Demo findet Mittwochabend in Augsburg statt. Die Polizei informiert, wo mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist. Auch die B17 ist betroffen.

Aufgrund eines Fahrrad-Demonstrationszuges in Augsburg am Mittwoch, 13. Juli, ab voraussichtlich 20 Uhr, muss nach Angaben der Polizei mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt sowie im Augsburger Stadtteil Pfersee gerechnet werden.

Nach einer Auftaktveranstaltung am Rathausplatz legen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgende Strecke per Fahrrad zurück:

Rathausplatz - Karolinenstr. - Karlstr. - Ludwigstr. - Grottenau - Kennedy-Platz - Am Alten Einlaß - Prinzregentenstr. - Viktoriastr. - Frölichstr. - Pferseer Str. - Augsburger Str. - Hessenbachstr. - Kazböckstr. - Eberlestr. - Leonhard-Hausmann-Str. - Stadtberger Str. - Bürgermeister-Bohl-Str. - Grasiger Weg - Pröllstr. - Bundesstraße B17 - Bürgermeister-Ackermann-Str. - Hessenbachstr. - Augsburger Str. - Perzheimstr. - Hörbrotstr. - Rosenaustr. - Pferseer Str. - Frölichstr. - Volkhartstr. - Grottenau - Karlstr. - Karolinenstr. - Rathausplatz (Ende).

Auch B17 in Augsburg wegen Fahrrad-Demo am Mittwoch vorübergehend gesperrt

Die Polizei wird den Demonstrationszug begleiten. Dabei kommt es zu temporären Sperrungen entlang der Aufzugsstrecke. Die Bundesstraße B17 wird ab etwa 20.30 Uhr bis circa 21.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Gabelsberger Straße sowie Bürgermeister-Ackermann-Straße in nördliche Fahrtrichtung komplett gesperrt. Ziel ist wiederum der Rathausplatz. Dort soll der Versammlungszug voraussichtlich gegen 23 Uhr enden.

Hintergrund der Demo: Die Verkehrswende-Aktivisten in Augsburg protestieren, weil die Projekte für ein sicheres Radwege- und Fahrradstraßennetz in ihren Augen zu langsam umgesetzt werden, sie gehen deshalb gleich dreimal auf die Straße. Am Freitag, 15. Juli, folgt der zweite Protestzug, den Abschluss bildet eine mobile Kundgebung am Freitag, 22. Juli. (ina)