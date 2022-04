Augsburg

Fall Merkle: Wer kontrolliert die Überstunden städtischer Mitarbeiter?

Plus Die Forderung des Augsburger Baureferenten, ihm Überstunden im Wert von 200.000 Euro auszuzahlen, wirft Fragen auf. Wie es im Fall Merkle jetzt weitergeht.

Von Nicole Prestle

Augsburgs Baureferent Gerd Merkle wird nächstes Jahr aus der Stadtverwaltung ausscheiden - er geht in den Ruhestand. Was vergangene Woche allerdings für Unruhe in Reihen der Stadträte sorgte: Mit seinem Rückzug aus dem öffentlichen Dienst will er sich über 200.000 Euro ausbezahlen lassen. Diese Summe entspricht dem Wert von rund 4500 Überstunden, die Merkle zwischen 1994 und 2008 in der Bauverwaltung angesammelt hat und die bis jetzt nicht abgegolten sind. Nicht nur bei Kommunalpolitikern, auch bei Bürgerinnen und Bürgern wirft diese Vorgehensweise Fragen auf. Einige Antworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

