Silvesterböllerei: Auf diese Auflagen darf man sich in Augsburg einstellen

In den Jahren 2020 und 2021 gab es in Augsburg ein generelles Böllerverbot. Dieses Jahr ist wieder mit Feuerwerken zu rechnen, allerdings gibt es Verbotszonen.

Die Stadt Augsburg wird an Silvester Verbotszonen für ein Feuerwerk ausweisen, ein generelles Verbot ist aber nicht zu erwarten. Welche Auflagen gelten.

Von Michael Hörmann

Der Jahreswechsel rückt langsam näher. Im Vorjahr war Silvester in Augsburg eine vergleichsweise ruhige Angelegenheit. Bundesweit bestand wegen der Corona-Pandemie ein generelles Böllerverbot, und die meisten Menschen in Augsburg hielten sich daran. In diesem Jahr darf wieder geschossen werden. Davon geht Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) jedenfalls aus. Allerdings gibt es Örtlichkeiten, an denen Feuerwerke nichts zu suchen haben. Dazu zählen größere Teile der Innenstadt wie der Rathausplatz und die Maximilianstraße. In Kürze wird die Stadt laut Pintsch die Verbotszonen detailliert veröffentlichen.

