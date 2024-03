Augsburg

vor 50 Min.

Flucht mit Tempo 240 im Auto: Angeklagter lässt Gericht warten

Ein Autofahrer, dem mehrere Verkehrsdelikte vorgeworfen werden, sollte eigentlich vor Gericht in Augsburg erscheinen. Stattdessen ging er angeblich zum Arzt.

Plus Kein Führerschein, zu viel Alkohol, Unfallflucht und eine Geisterfahrt - die Liste der Vorwürfe gegen einen Mann ist lang. Doch zum Prozess in Augsburg erscheint er nicht.

Von Michael Siegel

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – so hieß es jetzt schon zum zweiten Mal für einen 38-jährigen Autofahrer am Augsburger Amtsgericht. Dem Mann werden neben einem verbotenen Fahrzeugrennen mit bis zu Tempo 240 weitere Delikte vorgeworfen. Der Prozess muss demnächst in einem dritten Anlauf starten.

Bereits Ende Januar musste die Hauptverhandlung wegen eines Krankheitsfalls aufseiten des Gerichts verschoben werden. Doch nun erschien zur zweiten Ansetzung des Prozesses der Angeklagte selbst nicht. Er sei in Behandlung beim Arzt, ließ er kurzfristig die Wartenden im Gerichtssaal wissen. Solle er keine entsprechende Bescheinigung einer Verhandlungsunfähigkeit beibringen, droht ihm ein Haftbefehl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen