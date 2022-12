Augsburg

vor 47 Min.

Frau vermisste ihr Auto: Kurioser Fall um Drogengeschäft landet vor Gericht

Plus Eine Kundin erhält von einer Augsburger Werkstatt einen Anruf, ihr Auto sei verschwunden. Daraus entpuppt sich ein Fall um ein Drogenpaket, der vor Gericht landet.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Ist er ein abgebrühter Drogenhändler - oder wusste ein 45-jähriger Lastwagenfahrer wirklich nicht, dass in seinem Fahrzeug in Augsburg sieben Kilo Marihuana versteckt waren? Um diese Frage ging es in einer Verhandlung vor dem Augsburger Amtsgericht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen