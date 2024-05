Ganz in Grün: FCA-Fans machen sich auf den Weg ins Stadion

Am Freitag ist das letzte Heimspiel der Saison. Der Abmarsch ist für 16 Uhr am Herkulesbrunnen geplant. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vertreten.

Es ist angerichtet für das letzte Heimspiel des FCA in dieser Saison: Um 20.30 Uhr geht es am Freitag in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. Die sportliche Brisanz ist nicht mehr so hoch, seit der FCA schwächelt. Den Klassenerhalt haben die Kicker allemal geschafft. Das wird gefeiert. Traditionell gibt es am letzten Spieltag einen Fanmarsch. Er führt ins Stadion. Im Vorfeld kochten dieses Mal die Emotionen hoch. Die Fans fühlten sich von der Polizei gegängelt. Am Freitagnachmittag versammeln sich jedenfalls nachmittags einige hundert Fans in der Innenstadt. Start des Fanmarschs ist um 16 Uhr am Herkulesbrunnen.

Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot präsent. Foto: Michael Hörmann

Bereits zur Mittagszeit ist ein doch größere Polizeiaufgebot zu sehen. Man beobachtet vor Ort die Lage. In den zurückliegenden Wochen gab es wiederholt Auseinandersetzungen. Fans sagten, dass die Polizei zu schroff vorgehe. Die Sicherheitsbehörden hingegen verwiesen auf gleich mehrere Gewaltdelikte, die mit FCA-Fans in Verbindung gebracht wurden. Zuletzt hatte sich die aufgeheizte Stimmung wieder etwas beruhigt.

Am Freitag spielt der FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart

Die Fans sind am Freitagnachmittag leicht auszumachen. Aufgrund der hohen Temperaturen tragen sie grüne Shirts und Trikots. Man deckt sich ein mit Bierflaschen oder sitzt in Straßencafés. Die Stimmung ist friedlich. "Ich freue mich auf unser letztes Heimspiel", sagt Thomas. Es war eine "geile Saison", hätte man die letzten Spiele eben nicht verloren. Gegen 15 Uhr dürften es bereits hunderte Fans sein, die sich in der Innenstadt und am Herkulesbrunnen aufhalten.

Zur Historie: Im Jahr 2008 riefen FCA-Fans dazu auf, sich vor dem letzten Heimspiel gegen Carl-Zeiss Jena am Rathausplatz zu treffen und anschließend in die Rosenau zu laufen. Gemeinsam wollten sich die Fans auf das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga einstimmen, mit Erfolg. Was vor 16 Jahren mit diesem ersten Fanmarsch begann, ist mittlerweile zu einer festen Größe und einem jährlichen Höhepunkt für viele Fans geworden.

