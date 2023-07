Augsburg

18:30 Uhr

Gastro-Kritik: So isst man im Reesepark

Plus Das Lokal im Kulturhaus Abraxas ist wieder bewirtet. Noch sind Pläne des Betreibers offen. Doch schon jetzt zeichnet sich die Terrasse durch Wohlfühlatmosphäre aus.

Von Miriam Zissler

Später als erwartet wurde das neue Lokal im Kulturhaus Abraxas in Betrieb genommen. Im September 2022 hätte es nach Wünschen der Stadt, der das Gebäude gehört, und dem neuen Pächter Franz Fischer losgehen sollen. Renovierungsmaßnahmen machten diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung, was für Unmut bei potenzieller Kundschaft sorgte. Seit Mai hat das Lokal in der Sommestraße nun geöffnet und ist zur Anlaufstelle von Besuchern des angrenzenden Parks samt Spielplatz, von Künstlerinnen und Künstlern samt Publikum des Kulturhauses sowie Anwohnern aus Kriegshaber und benachbarten Stadtteilen geworden. Neben einer abwechslungsreichen Speisekarte von Biergarten-Schmankerln bis Hähnchen Tandoori gibt es im Musiksommer in Zusammenarbeit mit der Musikwerkstatt im Abraxas auch Live-Musik. Noch sind die Öffnungszeiten eingeschränkt und nicht alle Pläne des Betreibers umgesetzt.

Ambiente 300 Personen finden im Biergarten des Lokals Platz - zweifelsohne ein besonderer Ort. Das Gebäude wurde 1936 von der Wehrmacht errichtet und als Offiziersheim genutzt. Später nutzten die US-Streitkräfte das Offizierskasino der Reese-Kaserne - das "Recreation Center" war ein Ort zur Erholung. Seit 1995 ist das Gebäude, das inzwischen unter Denkmalschutz steht, unter städtischer Verwaltung. Erholsam ist der Aufenthalt heute noch - etwa wenn man auf der Terrasse mit dem Blick ins Grüne sitzt, das Treiben im Park beobachtet und die Sonne untergehen sieht. Sonnenschirme und Bäume spenden im großen Außenbereich Schatten, kleine Vasen mit frischen Blumen sind ein Hingucker auf den Biertischgarnituren. In den Innenräumen haben 80 Personen Platz, der Boden wurde saniert, an Deko mangelt es bislang. Es müssten noch Platten zur Schalldämmung an der Wand angebracht werden, so der Betreiber. Erst im Anschluss sei die Dekoration an der Reihe.

