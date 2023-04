Augsburg

12:00 Uhr

Gastronomie im Abraxas: Pächter verschiebt die Eröffnung in den Mai

Die Gastronomie im Kulturhaus Abraxas am Augsburger Reesepark soll nun im Mai wiedereröffnet werden.

Eigentlich sollte die Gastronomie im Abraxas an Ostern in Betrieb gehen, nun verzögert sich der Termin erneut. Bei manchen sorgt das für Unmut.

Die Eröffnung der neuen Gastronomie im Kulturhaus Abraxas am Augsburger Reesepark ist seit vergangenem Herbst immer wieder verschoben worden. Zuletzt hatte Franz Fischer, mit seiner ARB Kino GmbH der neue Pächter, für Ostern die Eröffnung seines "Kaffeehaus im Reese Park" angekündigt. Doch daraus wird nun erneut nichts. Stattdessen gibt es wieder eine neue Terminbekanntgabe.

Über drei Jahre sind vergangen, seit es in der städtischen Ausschreibung hieß, dass ein neuer Pächter ab dem "nächstmöglichen Zeitpunkt" für die Gastronomie im Kulturhaus Abraxas in Augsburg-Kriegshaber gesucht werde. Unter sechs Bewerbern erhielt die ARB Kino GmbH von Franz Fischer, der auch das Thalia und das Lechflimmern betreibt, den Zuschlag. Seitdem aber ist das Wirtshaus mit dem Biergarten nicht in Betrieb gegangen. Wie bereits berichtet, waren laut Fischer bei Sanierungsarbeiten unerwartete Probleme aufgetreten, vor allem bei der Lüftungsanlage. Zudem kosteten weitere Arbeiten wie die Renovierung der Parkettböden oder die Erweiterung und neue Einrichtung der Küche Zeit. Warum jetzt der Eröffnungstermin des "Kaffeehaus im Reese Park" erneut verschoben wurde?

