Geflohener Häftling in Augsburger Wohnung festgenommen

Es war eine aufsehenerregende Flucht, mit der ein Häftling der JVA Gablingen am Montag aus dem BKH Augsburg entkam. Nun hat die Polizei ihn festgenommen.

Der aus dem Bezirkskrankenhaus entflohene Häftling ist wieder aufgetaucht: Wie die Polizei Augsburg am Mittwochmorgen bekannt gab, wurde der flüchtige Mann nach einem Zeugenhinweis in einer Augsburger Wohnung festgenommen.

Häftling der JVA Gablingen entkommt nach Behandlung im Bezirkskrankenhaus Augsburg

Am Montag gegen 13.15 Uhr war ein Strafgefangener entflohen, der zuvor für eine medizinische Behandlung im Bezirkskrankenhaus (BKH) Augsburg gewesen ist. Vor dieser Behandlung im BKH, das auf psychische Krankheiten spezialisiert ist, wurde der Häftling offenbar nicht als "hochgefährlich" eingestuft – darauf deutete zumindest der Umstand hin, dass die Klinikleitung vorab nicht eigens über den Krankenhausbesuch des Strafgefangenen informiert worden war. In Haft war der Mann wegen Diebstahl- und Betrugsdelikten. Dies bestätigte die Polizeisprecherin am Dienstag auf Nachfrage. Seine Strafe saß er offenbar in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Gablingen ab.

Den Berichten zufolge war der Häftling nach seiner Behandlung im Bezirkskrankenhaus entwischt. Der 47-Jährige nutzte eine Unachtsamkeit seines Bewachers: Durch einen Aufenthaltsraum gelangte er in den Raucherbereich der Station und über eine Tür, die gerade repariert wurde und deshalb nicht verschlossen war, nach draußen. Von dort floh er zu Fuß und mit Handschellen.

Erst nachdem der 47-Jährige mehr als vier Stunden auf der Flucht war, wandte sich die Polizei mit der Fahndung an die Öffentlichkeit. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord erklärte das damit, dass ein solcher Schritt zwingend juristisch abgeklärt werden müsse. Die Polizei selbst könne dies nicht veranlassen. Nähere Details zum Zeugenhinweis und zum Aufgreifen des Mannes sind derzeit noch nicht veröffentlicht. (AZ)

