vor 31 Min.

Nach Gewaltattacke am Königsplatz: Opfer nicht mehr im Koma

Der Königsplatz an Silvester in Augsburg. Immer wieder ereignen sich hier schwere Straftaten.

Plus Ein junger Erwachsener soll einen Mann am Augsburger Kö fast getötet haben. Das Opfer musste reanimiert werden. Doch vernehmen kann die Polizei den Mann noch immer nicht.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Der 44-jährige Mann, der bei einer Gewalttat am Königsplatz vor mehr als einem Monat schwer verletzt wurde, kann noch immer nicht von der Polizei befragt werden. Wie berichtet, war der Mann nach Erkenntnissen der Ermittler kurz vor Neujahr mit zwei 18-Jährigen in einen Streit geraten, einer von ihnen, Manuel R. (Name geändert), soll das Opfer mit einem Faustschlag schwer verletzt haben. Seit Wochen sitzt der junge Erwachsene in Untersuchungshaft; die Ermittlungen gegen ihn laufen wegen versuchten Totschlags. Offenbar haben die Ermittler auch ohne die Aussage des Opfers ein recht gutes Bild davon, wie die Tat abgelaufen ist.

