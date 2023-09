Augsburg-Göggingen

24.09.2023

Drei Autos in Unfall verwickelt: Polizei startet Zeugenaufruf

Nach einem Unfall in der Eichleitnerstraße in Augsburg bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Drei Autos waren in einem Unfall am Freitagabend in Augsburg verwickelt. Der genaue Ablauf scheint noch unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Freitagabend in der Eichleitnerstraße in Augsburg gekommen. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der unklaren Umstände sucht die Polizei nun nach Zeugen. Gegen 19.50 Uhr waren ein Fiat und ein Audi in der Eichleitnerstraße unterwegs. Von dort wollten die beiden Fahrer laut Polizei nach links auf die B17 in Richtung Süden auffahren. Dabei kam ihnen unvermittelt ein weißer Pkw von der Bergiusstraße entgegen. Der Fiat musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Unfallhergang laut Augsburger Polizei noch ungeklärt Zwar gelang dies, allerdings konnte der Audifahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Fiat auf. Der weiße Pkw fuhr nach Angaben der Polizei einfach weiter. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro. Wie die Polizei mitteilt, ist der betreffende Bereich durch eine Ampel für beide Richtungen geregelt. Dabei hätte die Ampel beim Vorfall für mindestens eine Fahrtrichtung Rot zeigen müssen. Die Polizei muss jetzt klären, für welche Autos Grün bzw. Rot galt und um welchen weißen Pkw es sich gehandelt hatte. Die Polizei bittet Zeugen sich unter 0821/323-2710 zu melden. (ina)

