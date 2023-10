Große Katastrophenübung in Augsburg macht Umleitungen nötig

800 Einsatzkräfte testen am Sonntag im Bereich der Nagahama-Allee, ob sie für den Katastrophenfall gerüstet sind. Auf den Straßen und im ÖPNV kommt es zu Einschränkungen.

Es wird eine der größten Katastrophenschutzübungen, die die Region je gesehen hat. Rund 800 Einsatzkräfte, von der Feuerwehr über Polizei, Technisches Hilfswerk und Hilfsorganisationen bis hin zur Bundeswehr proben am Sonntag, 22. Oktober, in der Augsburger Innenstadt den Ernstfall. Welche Szenarien die Teilnehmenden genau erwarten, das bleibt bis zum Schluss streng geheim, sagt der Sprecher der Berufsfeuerwehr Anselm Brieger. Schließlich gehe es darum, die Leistungsfähigkeit der Augsburger Einsatzkräfte in einem akuten Krisenfall möglichst realistisch einschätzen zu können. Entsprechend wissen nur maximal 30 Menschen, welche konkrete Situation die Retter am Sonntag erwartet.

Klar ist aber bereits jetzt, dass es rund um die Nagahama-Allee umfangreiche Verkehrsbeschränkungen, Straßensperrungen und Umleitungen geben wird. Die Übung erfordert insbesondere Straßensperrungen im Bereich der Nagahama-Allee sowie Umleitungen in den Stadtquartieren Am Schäfflerbach, Herrenbach und Wolframviertel. Bereits zwischen 6 Uhr morgens und 16 Uhr wird die Nagahama-Allee im Bereich des Schleifentunnels auf dem Abschnitt zwischen Dr. Grandel Straße und Hanreiweg voll gesperrt. Weitere von den Straßensperrungen betroffene Bereiche sind die Oberbürgermeister-Dreifuß-Straße, die Oberbürgermeister-Hohner-Straße, Wolframstraße, Theodor-Wiedemann-Straße sowie Prinz- und Lotzbeckstraße.

Augsburg plant mit Katastrophenübung den Ernstfall

Die Zufahrt zu den Anwesen für Berechtigte ist möglich. Dabei kann es allerdings - abhängig vom Einsatzgeschehen - zu Wartezeiten kommen. Insbesondere beim Verlassen der Grundstücke innerhalb des gesperrten Bereichs ist laut Stadt Vorsicht geboten. Eine großräumige Umleitung wird eingerichtet und beschildert. Um Verkehrsstauungen zu vermeiden, empfiehlt die Stadt Augsburg, das Gebiet großräumig zu umfahren. Die Umleitungsstrecke für den Fahrzeugverkehr verläuft über die Friedberger Straße/Berliner Allee. Die Abfahrt von der Inverness-Allee über die Dr. Grandel-Straße zur Friedberger Straße ist weiterhin möglich. Von der Friedberger Straße kommend, kann in Fahrtrichtung Süden (Haunstetten) weiterhin auf die Inverness-Allee aufgefahren werden. Entsprechende Hinweisschilder hat die Stadt bereits aufgestellt. Auch das Parkleitsystem wird aktiviert und weist auf die Sperrungen hin.

Katastrophenübung in Augsburg: Einschränkungen auch im ÖPNV

Von der Katastrophenübung ist auch der öffentliche Nahverkehr betroffen. Im ÖPNV sind das die Buslinie 36 sowie die Straßenbahnlinie 6. Alle Fahrgäste werden gebeten, die Hinweise an den Haltestellen zu beachten, da es zu Fahrplanänderungen kommen wird. Das Staatstheater Augsburg weist darauf hin, dass Besucher der Nachmittagsvorstellung von "Linda" im Martini-Park wegen der Einschränkungen im Straßenbahnverkehr auf dem Weg zur Vorstellung mehr Zeit einplanen sollten.

Alle sechs Jahre sind Vollübungen nach dem Katastrophenschutzgesetz Pflicht. Sie finden unter Beteiligung aller statt, die zur Katastrophenhilfe verpflichtet sind. Seit dem Großeinsatz zur Weihnachtsbombe im Jahr 2016, der anstelle einer Übung anerkannt wurde, hat es in Augsburg keine derart große Aktion mehr gegeben.