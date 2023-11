Augsburg

Haltestelle Messerschmitt: Umbenennung wird zurückgestellt

Plus Die Haltestelle in Haunstetten sollte einen anderen Namen bekommen, weil die Messerschmitt-Werke längst anders heißen. Inzwischen spielt der Bezug zum Dritten Reich die größere Rolle.

Von Stefan Krog

Die Stadtwerke haben die geplante Umbenennung der Straßenbahnhaltestelle "Messerschmitt" auf Höhe der ehemaligen Messerschmitt-Werke (heute Premium Aerotec) in Haunstetten vorläufig zurückgestellt. Die Umbenennung war zum Fahrplanwechsel im Dezember geplant.

Die Erinnerungskommission in Augsburg befasst sich mit dem Thema

Die Stadtwerke hatten die Umbenennung damit begründet, dass mit dem Namen heute niemand mehr etwas anfangen könne und man Haltestellen entweder nach Landmarken in der Umgebung oder in Hauptverkehrsachsen einmündende Querstraßen benenne. In der Diskussion spielte aber auch immer das Thema Erinnerungskultur eine Rolle. Die Messerschmitt-Werke waren einer der wichtigsten Rüstungsproduzenten im Dritten Reich und setzten in größerem Maß Zwangsarbeiter ein. Das sorgte dafür, dass es auch einen politischen Vorstoß in Richtung Umbenennung gab. Auf der Bürgerversammlung in Haunstetten im Oktober wurde hingegen die Beibehaltung des Namens gefordert.

