Augsburg

18:31 Uhr

Harry Winderl kämpft sich nach Unfall zurück: "Ich habe nur das eine Leben"

Plus Nach seinem schweren Unfall wollte Harry Winderl eigentlich auf dem Augsburger Christkindlesmarkt seine Rückkehr feiern. Doch dann kam alles anders und er stieg ins Flugzeug.

Von Ina Marks

Eigentlich sollte Harry Winderl in diesen Tagen auf dem Rathausplatz Glühwein ausschenken. Es wäre sein erster Job nach seinem schweren Unfall im Oktober vergangenen Jahres gewesen. Über ein Jahr lang hatten ihn seine Verletzungen außer Gefecht gesetzt. Doch die Buden des Christkindlesmarktes sind wegen Corona bekanntermaßen längst wieder verschwunden. Zudem hat Winderl beim Helfen des Auf- und Abbaus des Glühweinstandes von Dieter Held festgestellt, dass er immer noch nicht schmerzfrei arbeiten kann. Keine einfache Erkenntnis für ihn. Der Augsburger Gastronom erzählt, er sei in den vergangenen 15 Monaten durch einige Tiefen gegangen. Jammern liegt ihm jedoch fern. Jetzt will der 53-Jährige an der "letzten Phase meines Comebacks" arbeiten, wie er es nennt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen