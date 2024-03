Augsburg

18:00 Uhr

Ärger um Süchtigentreff: Eigentümer des aktuellen Standorts wundert sich über Stadt

Der Eigentümer des Hauses am Haller-Platz, in dem der Be-Treff untergebracht ist, sagt, er habe der Stadt längst das gesamte Gebäude angeboten. Umso mehr wundert er sich über den neuen geplanten Standort.

Plus Die Stadt will mit dem Süchtigentreff an einen neuen Standort umziehen. Der Eigentümer des aktuellen Gebäudes ist irritiert. Er sagt, man habe das komplette Haus angeboten.

Weil es in Augsburg immer mehr Drogensüchtige gibt, platzt die soziale Einrichtung Be-Treff am Oberhauser Bahnhof längst aus allen Nähten. Die Stadt suchte deshalb schon länger nach einem neuen Standort. Doch ihre Pläne, im alten Pfarrhaus von St. Johannes nahe der Wertachbrücke den neuen Süchtigentreff einzurichten, sorgen bei Anwohnern und Geschäftsleuten für Ärger. Einer aber wundert sich in erster Linie nur. Es ist der Eigentümer des Hauses am Helmut-Haller-Platz, in dem der jetzige Be-Treff seit knapp sechs Jahren beheimatet ist. Er sagt, er habe der Stadt längst das gesamte Gebäude für die Nutzung angeboten – und das mehrfach. Das Ordnungsreferat hingegen erklärt, warum der bisherige Standort nicht mehr infrage kommt.

Thomas Rauscher versteht nicht, warum bei der Suche nach einem neuen Standort "ein riesiges Fass aufgemacht wird". Wie er erzählt, gehört seiner Familie das Haus am Helmut-Haller-Platz. Im Erdgeschoss ist der Be-Treff untergebracht, die beiden oberen Etagen und der ausgebaute Dachstuhl würden als Boardinghaus genutzt. "Hier kommen Handwerker unter, an Familien können wir die Wohnungen ja schlecht vermieten", meint Rauscher mit Blick auf die drogensüchtigen Menschen, die im Parterre verkehrten. Seine Angebote zur erweiterten Vermietung oder gar zum Kauf seien ohne Reaktion geblieben. Letztendlich sei es ihm egal, wie das Gebäude genutzt werde, sagt der 57-Jährige. Aber manche Aspekte an dem Plan findet er befremdlich.

