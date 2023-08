Augsburg

Hubert Aiwanger bekommt Gegenwind aus den eigenen Reihen

Plus Der Augsburger Freie-Wähler-Stadtrat Peter Hummel wundert sich über das Agieren des Wirtschaftsministers. Andere Parteimitglieder stützen Hubert Aiwanger.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) steht wegen Antisemitismus-Vorwürfen politisch unter Druck. Er selbst hat sich gerechtfertigt, doch in Reihen der Freien Wähler in Augsburg rumort es. Stadtrat Peter Hummel geht auf Distanz zu Aiwanger: "Was man mit 17 Jahren schreibt, hat Relevanz. Ich habe mit 17 meine Begründung geschrieben, den Kriegsdienst zu verweigern." Aiwanger bestreitet, zu seiner Schulzeit der Urheber eines Flugblatts mit antisemitischem Inhalt zu sein. Im Gegensatz zu Hummel gibt es von anderen Führungsleuten der Freien Wähler in Augsburg Rückendeckung für Aiwanger.

Stadtrat Hummel steht zu seiner offen vorgetragenen Kritik

Hummel betont auf Nachfrage, dass er zu seiner Kritik stehe und verweist auf die eigene Vita: "Ich bin glücklich, dass ich mich heute, 37 Jahre später, nicht von dem distanzieren muss, was ich damals in meiner Schultasche mit mir rumgetragen habe, sondern stolz darauf sein kann, weil es mich für mein Leben geprägt hat." Hummel verweist damit auf seine Erfahrungen als junger Zivildienstleistender: "Danach war ich über 20 Jahre im Rettungsdienst des Roten Kreuzes tätig, zunächst als Zivi, dann ehrenamtlich."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

