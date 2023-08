Hundehalter geht an der Wertach auf Spaziergängerin los

Im Augsburger Stadtteil Inningen attackiert ein Mann, der mit drei nicht angeleinten Hunden unterwegs ist, eine 56-Jährige. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein bislang Unbekannter ist am Mittwoch in Inningen auf eine 56-Jährige losgegangen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 18 Uhr mit ihrem Hund an der Wertach unterwegs, als ihr im Bereich der Bergheimer Straße der Mann entgegenkam. Da er seine drei Hunde offenbar nicht angeleint hatte, bat ihn die darum. In der Folge entwickelte sich aber ein Streit, in dessen Verlauf der Mann die 56-Jährige laut Mitteilung "unvermittelt körperlich anging".

Hundehalter attackiert Frau an der Wertach in Augsburg-Inningen

Die Frau blieb unverletzt, die Polizei hat dennoch Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Mögliche Zeugen können sich telefonisch unter 0821/323-2710 bei der Inspektion Augsburg Süd melden. (kmax)