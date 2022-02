Immer mehr Waffen: Stadt Augsburg will Waffenbesitzer öfter überprüfen

Plus Waffenbesitzer in Augsburg werden künftig alle zwei Jahre überprüft. Die Sozialfraktion sieht eine Gefahr durch Reichsbürger, die AfD lehnt die Verschärfung ab.

Die Stadt will künftig Waffenbesitzer und -besitzerinnen in engerem Turnus unter die Lupe nehmen. Bisher wird deren Zuverlässigkeit - wenn es keine besonderen Anlässe gibt - automatisch alle drei Jahre geprüft, indem Abfragen bei Polizei und Verfassungsschutz erfolgen. Die betreffenden Personen bekommen davon nur etwas mit, wenn es Auffälligkeiten gibt und die Erlaubnis widerrufen werden soll. Künftig soll dieser Abstand auf zwei Jahre verkürzt werden. Damit würden die gesetzlichen Vorschriften übererfüllt.