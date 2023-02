Augsburg

19:52 Uhr

Wegen der Augsburger Sommernächte gibt es Zoff zwischen CSU und Grünen

Die Sommernächte werden in diesem Jahr nach drei Jahren Corona-Pause wieder in der Maximilianstraße stattfinden.

Plus CSU und Grüne geraten wegen der Sommernächte aneinander. Statt einer Erweiterung aufs Theaterviertel soll es dort ein eigenes Fest geben. Und es geht um die Kosten.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Nach drei Jahren coronabedingter Pause soll das Stadtfest „Augsburger Sommernächte“ in diesem Jahr wieder durchstarten – doch im Stadtrat herrschte am Donnerstag wenig Feierlaune. Die Koalitionspartner CSU und Grüne, in den ersten drei Jahren des Bündnisses um deckungsgleiches Auftreten in der Öffentlichkeit bemüht, zofften sich überraschend heftig wegen des Stadtfestes. Es ging um die von den Grünen gewünschte Erweiterung ins sogenannte Theaterviertel, aber auch um die Ausrichtung insgesamt. Am Ende versagten die Grünen den Sommernächten sogar grundsätzlich die Zustimmung, wobei das angesichts der Stadtrats-Mehrheit aus CSU und Opposition ohne Folgen blieb.

