Investor meldet Insolvenz an: Wie geht es am alten Bahngelände weiter?

Plus Das Areal südlich des Bahnparks im Hochfeld soll bebaut werden, hunderte Wohnungen könnten entstehen. Doch nun steckt die "Gerchgroup" in Schwierigkeiten.

Von Jan Kandzora

Es ist gerade einmal einen Monat her, da verkündete die Düsseldorfer "Gerchgroup" positive Neuigkeiten. Die Entwicklung des Quartiers entlang der Firnhaberstraße in Augsburg "schreitet voran", hieß es in einer Mitteilung. Auf einem gut 80.000 Quadratmeter großen Gelände südlich des historischen Bahnparks im Hochfeld sollen einmal Wohnungen entstehen, möglicherweise Hunderte, dazu Gewerbeflächen. Die genauen Details stehen noch nicht fest, die ersten Planungen aber stießen im Bauausschuss des Stadtrats auf einstimmiges Wohlwollen. Nun allerdings haben vier Dachgesellschaften des bundesweit tätigen Projektentwicklers aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit beim Amtsgericht Düsseldorf einen Antrag auf ein gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt – mit möglichen Folgen für das Großprojekt in Augsburg.

Wie die Wirtschaftswoche berichtete, hat das Gericht den Anträgen stattgegeben. Die jeweiligen Projektgesellschaften, denen die Bauprojekte gehören, sind bislang nicht von der Insolvenz betroffen, also auch nicht die "Solidas Gerch Augsburg Projektentwicklung 1.0 GmbH", die Eigentümerin des Gebietes im Hochfeld ist. Subfirmen sind in derartigen Konstrukten, die in der Baubranche üblich sind, von den Dachgesellschaften jedoch finanziell oft abhängig; es ist also durchaus möglich, dass der Schritt Auswirkungen auf Projekte der Gruppe hat. Was die Insolvenz konkret für das Vorhaben in Augsburg bedeutet, ist derzeit unklar. Man werde "für jedes Immobilienprojekt die Situation genau analysieren und zeitnah mit allen Projekt- und Finanzierungspartnern Gespräche führen, um wirtschaftliche Lösungen zu finden", heißt es von Gerch-Vorstandschef Mathias Düsterdick.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

