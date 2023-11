Augsburg

vor 20 Min.

Israel-Flagge in Augsburg abgerissen: Anklage gegen 18-Jährige erhoben

Plus Der eine riss die Israel-Fahne am Rathausplatz herunter und wollte sie anzünden, der andere filmte mit. Nun wurde gegen zwei 18-Jährige Anklage erhoben.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Dass die Israel-Flagge schließlich nicht noch in Flammen aufging, hatte eine Zeugin durch ihr mutiges Eingreifen verhindert. Der Fall einer Fahnen-Schändung, die sich auf dem Rathausplatz an einem frühen Freitagabend Mitte Oktober vor den Augen etlicher Menschen abgespielt hat, hatte über Augsburgs Stadtgrenzen hinaus für Entsetzen gesorgt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei 18-Jährige erhoben.

Bei den beiden handelt es sich laut Polizei um zwei Männer syrischer Staatsangehörigkeit, die in Augsburg leben. Einer von ihnen soll auf den Masten am Rathausplatz geklettert und die Fahne heruntergerissen haben. Dem anderen wird vorgeworfen, die Tat mit dem Smartphone gefilmt und in sozialen Netzwerken verbreitet zu haben. Der Kletterer hatte sich selbst bald bei der Polizei gestellt. Keine vier Wochen später hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage erhoben, wie Andrea Hobert bestätigt. Die Sprecherin am Augsburger Amtsgericht erklärt, was den Männern vorgeworfen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen