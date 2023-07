Augsburg

Jugendlicher attackiert Frau mit Messer und flieht mit ihrem Porsche

Plus Ein 16-Jähriger greift im Streit mit der Ex-Freundin seines Vaters zum Küchenmesser. Dabei blieb es nicht. Nun muss der Jugendliche ins Gefängnis.

Ein 16-Jähriger gerät mit der Ex-Partnerin seines Vaters in Aichach in Streit. Er greift zum Messer und attackiert die Frau. Danach schnappt er sich ihren Porsche Cayenne, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt und flüchtet. Kurze Zeit später kommt es zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei, die an einer Ampel in der Augsburger Innenstadt endet. Nun muss der Jugendliche ins Gefängnis.

Die Tat geschah im vergangenen Winter. Bei dem Streit mit der einstigen Partnerin seines Vaters nahm der Jugendliche laut Anklage ein Küchenmesser mit einer abgebrochenen Klinge – etwa zwölf Zentimeter lang – an sich. Damit soll er mindestens fünfmal in Richtung des Kopfes der 48-Jährigen gestochen haben. Das Opfer erlitt demnach eine kleine Platzwunde sowie oberflächliche Schnitte am Kopf und einen an der Hand. Anschließend flüchtete der Angeklagte mit ihrem Porsche Cayenne. Dabei soll er aufgrund seines betrunkenen Zustands fahruntüchtig gewesen sein, eine Fahrerlaubnis besaß er nicht. Es kam auch noch zu einer Verfolgungsjagd.

