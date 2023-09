Klima- und Radaktivisten demonstrieren am Samstag in Augsburg

Klima- und Radaktivisten demonstrieren unter anderem an der B17, bevor es auf der Maxstraße ein Straßenfest geben soll. Die Teilnehmer stellen konkrete Forderungen.

Sie demonstrieren für eine klimagerechte Verkehrswende und sind dafür mit dem Fahrrad durch ganz Deutschland unterwegs: 200 Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaprotesttour "Ohne Kerosin nach Bayern" werden diesen Samstag in Augsburg Station machen. Gemeinsam mit lokalen Akteuren von Klimacamp, Greenpeace und Parents for Future demonstrieren sie unter anderem auf der B17 und in der Maximilianstraße. Dort ist ein Protest-Straßenfest mit Workshops geplant, bevor es am Sonntag zum eigentlichen Ziel der Reise weitergeht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Teilnehmer der Protesttour sind zum vierten Mal unterwegs. In den vergangenen Jahren führte ihre Radtour nach Berlin, diesmal ist die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) in München das Ziel. Die Aktivisten starteten in verschiedenen Städten, um in München gemeinsam gegen eine autozentrierte Verkehrsplanung und für eine soziale und klimagerechte Verkehrswende einzutreten. Bei ihrem Halt in Augsburg gehen sie dagegen auf Themen ein, die aus ihrer Sicht vor Ort eine zentrale Rolle für eine Verkehrswende spielen.

Klima-Aktivisten feiern Straßenfest in der Augsburger Maximilianstraße

Haltepunkte der Protesttour am Samstag sind unter anderem die Haltestelle Bukowina-Institut/PCI. Dort möchten sich die Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten für Schnellbuslinien sowie den Bau einer Tramlinie von Göggingen in Richtung Messe, Universität und Haunstetten aussprechen. Von der Fußgängerbrücke am Messezentrum aus geht es dann auf die B17, auf der Bundesstraße führt die Rad-Protesttour bis zur Ausfahrt Gabelsberger Straße. Weitere Haltepunkte sind die Schießstättenstraße, wo der Wunsch nach einer neuen Fahrradstraße thematisiert wird, die Gögginger Brücke (hier sollen zwei Autospuren in Radwege umgewandelt werden), weiter geht es über den Theodor-Heuss-Platz, die Konrad-Adenauer Allee (sie soll autofrei werden) und schließlich über die Hallstraße in die Maximilianstraße. Dort soll der Protestzug gegen 12.30 Uhr ankommen.

Zwischen Moritzplatz und Herkulesbrunnen - also auf der Länge, auf der bis vor Kurzem der Fußgängerzonen-Versuch lief - werden die Tour-Teilnehmer gemeinsam mit Augsburger Klima-Aktivisten ein Protest-Straßenfest feiern, das bis 17 Uhr gehen soll. Im Rahmen von Workshops, Redebeiträgen und mit Infoständen wird über das Anliegen der Veranstalter informiert, die Passanten für eine grundsätzlich autofreie Maximilianstraße sensibilisieren möchten. Die Stadt Augsburg war mit ihrer Idee, dieses kurze Stück der Straße für ein Jahr autofrei zu machen, vor wenigen Wochen gescheitert, seit Mitte August dürfen nun wieder Autos in die Straße, auch Parkplätze gibt es wieder. Die Klima-Aktivisten würden die Maxstraße inklusive der Hallstraße dagegen gerne für immer und komplett autofrei haben.

Die Rad-Protesttour ist als Demonstration angemeldet und wird von der Polizei begleitet. Die Aktivisten starten am Samstag gegen 10.30 Uhr vom Zoo aus, wo sie für die Nacht von Freitag auf Samstag ein so genanntes Verkehrswendecamp einrichten. Hier wollen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer übernachten. Bis etwa 12.30 Uhr ist auf dem Teilstück der B17 und entlang der Proteststrecke mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Lesen Sie dazu auch

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast mit Ingo Blechschmidt über Klimacamp, "Letzte Generation" und Augsburg an: