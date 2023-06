Augsburg

vor 3 Min.

Zwei Klimaaktivisten schwänzten Prozess in Augsburg: Haftbefehl

Im vergangenen Oktober lösten Klimaaktivisten mit einem Protest an der Regierung von Schwaben in Augsburg einen Polizeieinsatz aus.

Plus Zwei Klimaaktivisten sollen sich vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Die Sicherheitsvorkehrungen vor dem Prozess sind streng. Doch dann gibt es eine Überraschung.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Vor dem Gerichtssaal mit der Nummer 120 im Strafjustizzentrum ist eine Sperre aufgebaut. Polizisten sollen die Taschen der Zuschauer der öffentlichen Verhandlung überprüfen, Personalien auf- und Handys vorübergehend abnehmen. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden für diesen Prozess, in dem zwei Klimaaktivisten angeklagt sind, verschärft. Doch die Beamtin und ihre drei Kollegen haben so gut wie nichts zu tun. Während der Zuschauerraum bei Verhandlungen gegen Klimaaktivisten sonst immer gut gefüllt ist, bleibt er diesmal leer. Nur ein bekannter Aktivist taucht auf. Das hat einen Grund, der dem Gericht schnell klar wird.

12 Bilder Klimacamp protestiert in Augsburg gegen Meitinger Lohwaldabholzung Foto: Annette Zoepf

Angeklagt sind ein 20-jähriger Mann und eine 19 Jahre alte Frau wegen übler Nachrede und Hausfriedensbruch. Sie sollen im vergangenen Oktober das Gebäude der Regierung von Schwaben in Augsburg besetzt und dort protestiert haben. Hintergrund war die Genehmigung der teilweisen Rodung des Lohwaldes bei Meitingen auf Antrag der Lechstahlwerke. In einer Presseerklärung hatten die Aktivisten die Besetzung der Regierung von Schwaben angekündigt. Sie sollen dem damaligen Regierungspräsidenten von Schwaben Erwin Lohner Korruption unterstellt haben, was die Staatsanwaltschaft als üble Nachrede wertet, da sie nicht nachweislich wahr seien. Die beiden Angeklagten kletterten das Gebäude empor. Das erteilte Hausverbot sollen sie dabei ignoriert haben. Ihnen wird zudem vorgeworfen, mit Straßenkreide auf dem Asphalt vor dem Regierungsgebäude den Schriftzug: "Unerhört: Lohner erlaubt Waldrodung für 250 €. Alle Wälder bleiben! Korruption €SU!", geschrieben zu haben. Weiter sollen sie Pappschilder mit den Aufschriften "Korruption für 250 € frech" am Eingangstor zum Regierungsgebäude angebracht haben. Sie sind nicht die Ersten, die sich wegen der Aktion, die damals für einen Polizeieinsatz sorgte, strafrechtlich verantworten müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen