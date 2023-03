Augsburg

18:00 Uhr

Kommt das Aus für Gas und Öl: Wie heizt Augsburg in Zukunft?

Plus Fast jeder zweiter Neubau in Augsburg setzte zuletzt auf Gas – und die Nachfrage ist weiter groß. Langfristig aber sollen Gasleitungen durch Fernwärme ersetzt werden.

Von Stefan Krog, Andrea Wenzel

Das Gesetzesvorhaben des Bundes, den Einbau neuer Gas- und Ölheizungen ab 2024 zu verbieten, hätte auch in Augsburg Folgen: Bei 45 Prozent aller zwischen 2016 und 2020 neu gebauten Wohngebäude in Augsburg entschieden sich die Bauherren laut amtlicher Statistik für eine Gasheizung. Hier müssten künftig alternative Wärmequellen genutzt werden. Grundsätzlich, so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne), gehe das Vorhaben des Bundes in die richtige Richtung, auch wenn Details noch unklar sind. Erben betont, dass auch Vorgaben von Bund und Land nötig seien, wenn Kommunen beim Klimaschutz deutlich vorankommen wollen. Bei Hauseigentümern herrscht indes Verunsicherung, berichten Installationsbetriebe.

