Augsburg

vor 10 Min.

Kommt für die Straßenbahnen der Fünf-Minuten-Takt zurück?

Plus Während Corona fehlten die Fahrgäste, inzwischen fehlen die Fahrer: Seit vier Jahren fahren Trams in Augsburg nur noch alle 7,5 Minuten. Wie geht es nun weiter?

Von Stefan Krog

Stadt Augsburg und die Stadtwerke wollen bis zum Herbst einen Vorschlag machen, nach welchem Taktschema die Straßenbahnen künftig fahren sollen. Die Stadtwerke hatten vor vier Jahren zum Beginn der Corona-Pandemie Abschied vom Fünf-Minuten-Takt genommen - seitdem gilt ein 7,5-Minuten-Takt, der zunächst mit zu wenig Fahrgästen, inzwischen mit zu wenig Fahrern begründet wird. Seit Jahren diskutiert der Stadtrat, ob es rechtlich in Ordnung ist, dass die Stadtwerke mit Verweis auf eine Ausnahmesituation weniger Verkehr erbringen als bei ihnen von der Stadt bestellt ist - doch die entscheidende Frage, was politisch gewollt und was personell und finanziell künftig möglich ist, wurde bislang umschifft. Am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats krachte es.

Bus und Tram in Augsburg: Nur elf Prozent der Bewerber sind geeignet

Die Stadtwerke legten zuletzt ein Rechtsgutachten vor, laut dem der aktuelle Personalmangel es rechtfertigt, dass sie trotz vertraglicher Verpflichtung gegenüber der Stadt zum Fünf-Minuten-Takt, nur im ausgedünnten Takt fahren. Aktuell fehlen 30 Fahrer - ein branchenweites Problem. "Unser größtes Ziel ist Sicherheit", so die für den Fahrbetrieb zuständige Bereichsleiterin Stefanie Rohde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen