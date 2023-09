Augsburg

06:00 Uhr

Konflikt mit Vermieter: Augsburgern in diesem Haus droht ein kalter Winter

Mieter des Gebäudes in der Haunstetter Straße 21 in Augsburg sind in Sorge.

Plus Die Mieter eines Mehrfamilienhauses in Augsburg zahlen ihre Heizkosten – doch bei den Stadtwerken kommt das Geld nicht an. Eine Kündigung lässt Schlimmes befürchten.

Von Philipp Scheuerl Artikel anhören Shape

Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Rand der Augsburger Innenstadt sehen sich einer unklaren Wohnsituation ausgesetzt. Das Gebäude liegt in der Haunstetter Straße, gut ein Dutzend Parteien wohnen hier. Nun befürchten die Mieter, dass sie im Winter nicht heizen könnten. Zwar zahlen die Bewohner des Hauses nach eigenen Angaben zuverlässig ihre Nebenkosten, offenbar wurden diese aber zuletzt vom Vermieter nicht im vereinbarten Umfang an die Stadtwerke Augsburg weitergegeben. Die Mieter treiben daneben eine Reihe von Sorgen um, die Eigentümerin, die Firma K&K Neues Wohnen, widerspricht den Vorwürfen teils. Doch es bleiben offene Fragen.

Hintergrund: Im Mai dieses Jahres kündigten die Stadtwerke den Vertrag mit der Firma, er läuft zum 30. September aus. Mieterin Ursula Skorupa, die seit 1989 in dem Haus wohnt, erzählt, dass es im Oktober 2019 einen Eigentümerwechsel gegeben habe, neue Vermieterin der Immobilie wurde damals die K&K Neues Wohnen GmbH aus Königsbrunn. Wie mehrere Bewohner des Hauses berichten, hat sich die Wohnsituation seit dem Verkauf zunehmend verschlechtert. Sie befürchten, dass eine "Entmietung" drohe, sie also zum Auszug gedrängt werden sollten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen