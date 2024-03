Augsburg

vor 32 Min.

Mittagessen für Bedürftige: Diese Freiwilligen stecken hinter "Nicht nur ein Ma(h)l"

Plus Ein kirchliches Projekt in Augsburg-Kriegshaber bietet seit 20 Jahren einen Mittagstisch für Bedürftige an. Warum es dort längst nicht nur um die Mahlzeit geht.

Von Arne Seyffert

Wenn Dieter Mitulla wieder einmal einen Mittagstisch vorbereitet, erkennt man, wie gut das Team um den Chefkoch eingespielt ist. Zusammen mit sieben weiteren Ehrenamtlichen bereitet der ehemalige Redakteur der Augsburger Allgemeinen ein Drei-Gänge-Menü in der evangelischen Gemeinde St. Thomas in Kriegshaber für Dutzende Gäste zu. Auch an diesem Mittag ist der Pfarrsaal gut gefüllt, es sind nicht mehr als fünf Stühle frei geblieben. Auf dem Speiseplan stehen vegane Zucchinicremesuppe, gefolgt von Schweinefilet mit Blumenkohl und Kräuternudeln. Als Dessert gibt es Mango-Creme mit Nuss-Crunch. Diese und ähnliche Menüs serviert die evangelische Gemeinde schon seit 20 Jahren. Im Jahr 2004 wurde das Projekt "Nicht nur ein Ma(h)l" von Hannelore Weber ins Leben gerufen. Am 13. März wird das Jubiläum gefeiert.

St. Thomas in Kriegshaber: "Nicht nur ein Ma(h)l" ist ein Angebot an alle

An den gedeckten Tischen sitzen nicht nur Bedürftige, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. "Das Angebot richtet sich auch an diejenigen, die einsam sind und sich über Gesellschaft freuen", sagt Dieter Mitulla. So zum Beispiel Peter Orf, der aus Göggingen für das Essen hergekommen ist. "Mir ist die Gemeinschaft wichtig", sagt Orf. Früher sei er Seminarleiter gewesen und habe ständig Menschen um sich gehabt. Das fehle ihm jetzt, so der Rentner. Hier, in der Pfarrei St. Thomas, finden die Essensgäste Menschen zum Reden und Diskutieren, ebenso wie eine hochwertige warme Mahlzeit. Regelmäßig zu Besuch ist Lore Schulz. Die Augsburgerin kommt schon seit zehn Jahren zu dem Mittagstisch. "Früher habe ich mich zu sehr geschämt und mich nicht getraut. Aber inzwischen komme ich gerne hierher", sagt sie. Neben den vielen Stammgästen gibt es auch immer wieder Menschen, die zum ersten Mal an den mit Blumen und Kerzen geschmückten Tafeln Platz nehmen.

