Kunstwerk Open-Air: Bonaparte und Sophie Hunger kommen an den Gaskessel

Zwölf Veranstaltungen in drei Wochen bietet das Kunstwerk Open-Air in Augsburg. Neben bekannten Musikern erhalten auch lokale Größen eine Bühne.

Das erste schweißtreibende Wochenende haben Veranstalter Christoph Elwert und sein Team hinter sich. Und auch die Wetteraussichten für die kommenden Events sehen gut aus - etwa für den eintrittsfreien Sonntag diese Woche. Elwert, der zuvor Festivalleiter des Modular war, organisiert das Festival "Kunstwerk Open-Air" zum vierten Mal. "Seit 2020 findet es im Juli statt - in diesem Jahr erstmals komplett ohne Corona-Einschränkungen", freut er sich.

Auf seinem Festival sollen internationale, nationale und lokale Größen auftreten. Das ist Christoph Elwert wichtig. Außerdem soll eine bunte Mischung immer wieder einen Anreiz bieten, dem Festivalgelände auf der Obstwiese des Oberhauser Gaswerksareals einen Besuch abzustatten. Etwa zur Indie-Band "Impala Ray" am Mittwoch, 12. Juli, der Stand-Up-Veranstaltung "Servus Comedy" am Donnerstag, 13. Juli, oder dem eintrittsfreien Sonntag, 16. Juli, mit Flohmarkt, Tischtennis, Boule und DJ-Sound. "Dort wird es 35 Stände im Bereich Mode, Accessoires und Kunst geben", sagt Programmkoordinatorin Carolin Azer Gutiérrez.

Bonaparte und Sophie Hunger legen auf ihrer Tour einen Stopp in Augsburg ein

Elwert will dem Augsburger Publikum bekannte Namen bieten. Etwa Bonaparte und Sophie Hunger, die sich derzeit auf Tour befinden, und neben Kassel, Karlsruhe, Berlin auch am Freitag, 21. Juli, am Gaskessel auftreten. Sein persönlicher Höhepunkt ist der Auftritt der Schweizer Indie-Band Black Sea Dahu am Samstag, 15. Juli. "An dem Tag tritt auch Beachpeople auf. Das neue Projekt von Malte Huck, der ehemalige Bassist von AnnenMayKantereit. Auf den Abend freue ich mich ganz besonders."

Bands aus Augsburg und Umgebung sind fester Bestandteil des Kunstwerk Open-Airs. Etwa mit den Bands Estrella Drive, Lärmliebe und Bruchpilot beim "Local Natives Festival" am Donnerstag, 20. Juli. Die Augsburger Band Das Format mit Bruno Tenschert (Gitarre/ Gesang), Maximilian Stephan (Bass) und Maximilian Wörle (Drums) tritt am selben Abend wie Bonaparte und Sophie Hunger auf.

Veranstalter Christoph Elwert, der auch in der Innenstadt das Lokal Herr Brand betreibt, hat auch ein "Wein Open Air" ins Programm genommen, eine Weinprobe am Samstagnachmittag, 15. Juli. Dabei gibt es Weine deutscher Winzer zu probieren und Schnäpse der hauseigenen Brennerei.

Info: Tickets gibt es im Internet oder an der Abendkasse.