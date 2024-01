Augsburg

Länger in den Club? Wie es nach der Testphase in Augsburg weitergeht

In Bayern beginnt die Sperrzeit um 5 Uhr und endet um 6 (die sogenannte Putzstunde). In Einzelfällen können Augsburger Clubs und Discos die Sperrzeit nach hinten verschieben.

Plus Fünf Clubs und Discos haben Anträge für eine längere Öffnungszeit gestellt. Weil es keine Beschwerden gab, ist eine Verlängerung der Vorgehensweise möglich.

Bayernweit gilt die Sperrzeit in Clubs und Discos von 5 bis 6 Uhr. Im vergangenen halben Jahr fand in Augsburg ein Pilotprojekt statt: Augsburger Discos konnten in Einzelfällen die Sperrzeit nach hinten verschieben. Insgesamt beantragten dies fünf Clubs eine beim Ordnungsamt, teilt Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) auf Anfrage mit. Aus Sicht der Stadt habe die jeweilige Verlängerung zu keinen Problemen im Umfeld der Clubs geführt. Der positive Verlauf hat Auswirkungen auf das weitere Vorgehen.

Die Augsburger Club & Kulturkommission hat ein Konzept zur Verlängerung der Sperrstunde von 5 auf 7 Uhr ausgearbeitet und Ordnungsreferenten Pintsch und Ordnungsamtsleiter Andreas Bleymaier vorgelegt. Sowohl Kommission als auch Stadt bewerten den Verlauf des Pilotversuchs positiv. Fünf Clubs hätten Sperrzeitverschiebungen beantragt. "Als Gründe wurden Auftritte von überregional bekannten Künstlern angeführt, was die Verschiebung der Sperrzeit im jeweiligen Einzelfall rechtfertigen konnte", erklärt Pintsch. Kein Antrag wurde abgelehnt. Die Ordnungsverwaltung sei immer im Gespräch mit den Veranstaltern gewesen und habe nach einem gangbaren Weg gesucht. Pintsch: "So konnte sowohl der Wunsch der Clubbetreiber als auch das berechtigte Interesse der Bürgerinnen und Bürger und auch der Anliegen der Polizei, die das Nachtleben ebenfalls intensiv zur Gewährleistung der Sicherheit begleiten muss, immer in Übereinstimmung gebracht werden."

