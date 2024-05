Augsburg

Lauter Knall in Oberhausen: Mann versucht sich in die Luft zu sprengen

Ein 58-jähriger Mann hat in der Nacht auf Mittwoch in Oberhausen in suizidaler Absicht eine heftige Verpuffung herbeigeführt. Er kam schwerverletzt ins Krankenhaus.

Von Katharina Indrich

Ein lauter Knall schreckte in der Nacht auf Mittwoch die Menschen in Oberhausen aus dem Schlaf. Auslöser war eine Verpuffung in einer Wohnung in der Wiesenstraße.

Ein lauter Knall aus einer Wohnung in der Wiesenstraße in Oberhausen hat in der Nacht auf Mittwoch die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Alarmiert hatte sie eine Anruferin, die gegen 0.05 Uhr auch von massiver Rauch- und Staubentwicklung aus der Wohnung im Erdgeschoss berichtete. Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg sowie der Freiwillige Feuerwehren aus Oberhausen verdichteten sich die Hinweise auf eine Verpuffung in der Wohnung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort war laut Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung im Erdgeschoss feststellbar. Ein 58-Jähriger Mann wurde schwerverletzt vom Rettungswagen medizinisch versorgt und im weiteren Verlauf mit einem Helikopter in eine Spezialklinik nach Bogenhausen geflogen. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er die Verpuffung in suizidaler Absicht selbst ausgelöst hatte. Wie er die Explosion herbeigeführt hat, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Verpuffung in Augsburg: Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt Parallel zur medizinischen Versorgung des Mieters wurde ein Löschangriff in die Brandwohnung vorbereitet und durchgeführt. Das Mehrfamilienhaus war zwischenzeitlich bereits von Kräften der Polizei evakuiert worden. Auch hier waren durch die Detonation und Rauchentwicklung drei leicht verletzte Personen zu beklagen, wovon eine zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Neben der Brandbekämpfung und Personensuche in der Brandwohnung wurde das Treppenhaus und angrenzende Bereiche abgesucht und kontrolliert. Spezialisten der Stadtwerke Augsburg unterstützten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort, um ein Gasleck ausschließen zu können. Nach dem Löschen letzter Glutnester und dem Einsatz eines Hochleistungslüfters konnte die Kriminalpolizei ihr Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufnehmen. Lesen Sie dazu auch Augsburg "Großeinsatz": Dutzende Feuerwehrleute posieren auf dem Rathausplatz

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.

