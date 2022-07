Layla auf dem Plärrer? Das sagt die Stadt Augsburg zum Ballermann-Hit

Das Lied mit sexistischem Inhalt spaltet die Gemüter. Ein Verbot auf dem Augsburger Plärrer ist denkbar. Der Ball liegt bei den Festwirten.

Dieses Lied spaltet die Gemüter. Bei Layla geht es nicht um die Melodie, sondern um den Text. "Layla, sie ist schöner, jünger, geiler", heißt eine Textzeile. Auf Partys wird der Song über eine Puffmutter laut mitgegrölt. Layla ist ein Ballermann-Hit. Soll ein solcher Song, der als sexistisch einzustufen ist, auf Festen gespielt werden? Die Stadt Würzburg hat das Lied auf ihrem Volksfest verboten. In Düsseldorf ist man bereits von einem anfänglichen Verbot abgerückt. Und wie sieht es in Augsburg aus? Der Plärrer steht Ende August auf dem Programm.

Der Augsburger Plärrer startet am Freitag, 26. August

Schwabens größtes Volksfest beginnt am Freitag, 26. August. Der Plärrer dauert bis Sonntag, 11. September. Der Osterplärrer erlebte einen Rekordansturm von Besucherinnen und Besuchern. Das Volksfest fand in den beiden Vorjahren wegen Corona nur in abgespeckter Form statt. Bierzelte waren 2020 und 2021 nicht erlaubt. Beim Osterplärrer 2022 herrschte ausgelassene Stimmung in den Zelten. Zu diesem Zeitpunkt war Layla noch nicht auf dem Musikmarkt.

Ob Layla im Herbst zu hören sein wird, ist offen. Der städtische Sprecher Stefan Sieber sagt: "Beim Plärrer treten immer tolle Künstlerinnen und Künstler, Kapellen und Bands auf, die in der Vergangenheit stets eine passende Liedauswahl getroffen haben." In den Nebenbestimmungen des Plärrers sei im Übrigen daraufhin hingewiesen, "dass das Abspielen von sexistischen Liedern untersagt ist". Man vertraue in diesem Rahmen auf die Auswahl, so Sieber. Vor zwei Jahren gab es die Diskussion um das Donaulied, das nicht mehr gespielt werden sollte. Das Thema hatte sich dann schnell erledigt, weil die Volksfeste wegen Corona ausfielen.

Thomas Kempter ist Festwirt im Binswanger-Zelt. Foto: Silvio Wyszengrad

Der Ball liegt in diesem Jahr bei den Wirten. Thomas Kempter ist Festwirt im Binswanger-Zelt. "Ich habe mich mit dem Thema Layla noch gar nicht groß befasst", sagt Kempter auf Anfrage. Die Diskussionen um Layla habe er eher am Rande mitbekommen. Es sei aus seiner Sicht zumindest zu fragen, "ob man sich so an einem Lied aufhängen muss". Festwirt Dieter Held war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Beim Mitarbeiterfest der Stadt Augsburg bleibt Layla außen vor

Keine Diskussion um Layla gab es hingegen beim städtischen Mitarbeiterfest, das am Donnerstag auf dem Gelände des Gaswerks gefeiert wird. Im Turnus von zwei Jahren lädt die Stadt die Beschäftigten ein. Es gibt Gutscheine. Wer mehr konsumiert, zahlt selbst. In den beiden Vorjahren fiel die Party wegen der Corona-Pandemie aus. Als Band wurde die "Team Augsburg Band" engagiert. Sieber wusste bereits am Donnerstagvormittag, dass Layla nicht auf Liste der gespielten Lieder steht.

