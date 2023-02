Fahrer eines Carsharing-Autos macht sich nach Unfall aus dem Staub

Nach einem Unfall täuscht ein Autofahrer vor, er wolle anhalten – und flüchtet dann doch. Das Auto findet die Polizei schnell, den Fahrer nicht.

Ein Autofahrer ist am Samstagabend in Augsburg nach einem Unfall geflüchtet – obwohl er zuvor kurz angehalten hatte. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Ein 40-jähriger BMW-Fahrer wollte laut Polizei von der Radetzkystraße in die Schleiermacherstraße abbiegen. Dabei wurde er unvermittelt von einem VW überholt und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer hielten anschließend an und vereinbarten, ihre Fahrzeuge wenige Meter weiter abzustellen und dann die Personalien auszutauschen. Der VW-Fahrer hielt sich jedoch nicht an die Absprache und flüchtete.

Die Polizei fand das Unfallfahrzeug geparkt in der Schackstraße. Da es sich um ein Carsharing-Fahrzeug handle, seien aber weitere Ermittlungen notwendig, so die Polizei. Zeugen beschreiben den Fahrer den Angaben zufolge als etwa 30, 1,75 bis 1,80 Meter groß mit "arabischem oder südländischem Erscheinungsbild". Er habe eine normale Statur, eventuell einen Drei-Tage-Bart und trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Jacke sowie dunkle Jeans. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310 an. (jöh)