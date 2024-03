Mann stirbt nach Unfall in Haunstetten im Krankenhaus

Die Polizei schließt eine medizinische Ursache für den Unfall in Haunstetten nicht aus. Der Mann hatte ein geparktes Auto angefahren.

Bei einem Verkehrsunfall in Haunstetten ist ein 61-jähriger Autofahrer gestorben. Die Polizei hält es für denkbar, dass eine medizinische Ursache den Unfall auslöste. Der 61-Jährige starb im Krankenhaus.

Wie die Polizei informiert, passierte der Unfall am Donnerstag im Oberen Talweg in Haunstetten. Gegen 23.30 Uhr war der 61-Jährige offenbar in südliche Richtung unterwegs. Dabei kollidierte er mit einem geparkten BMW und rollte anschließend eine kleine Böschung hinunter. Dort kam das Auto zum Stillstand. Noch vor Ort leitete der Rettungsdienst eine Reanimation ein. Der 61-Jährige starb jedoch anschließend im Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist eine medizinische Ursache bei dem 61-Jährigen als Auslöser und hinsichtlich der Unfallfolgen denkbar. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Unfallhergangs. (möh)