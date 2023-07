Marode Schulen: Eltern sanieren Schultoiletten in Göggingen

Trotz Millionensummen fehlt es bei der Schulsanierung an Geld. Immer wieder greifen Eltern in Augsburg zur Selbsthilfe, um ihren Kindern vernünftiges Lernen zu ermöglichen.

Unangenehmer Gestank, verstopfte Abflüsse, verkritzelte Türen - Schultoiletten sind im ganzen Stadtgebiet ein Problem. Doch solange die stillen Örtchen funktionieren, stehen sie bei den Sanierungsbemühungen der Augsburger Schulverwaltung nicht an vorderster Stelle. Viele der 70 städtischen Schulen sind marode, bei der Sanierung hinkt die Stadt seit Jahren hinterher, weil das Geld fehlt. Vielen Eltern und Jugendlichen "stinkt" die Toiletten-Problemtik. In Göggingen haben Eltern, Unternehmer und ein Baugeschäft die Sache deshalb selbst in die Hand genommen und an der Grundschule West die Toiletten saniert - kein Einzelfall.

In Göggingen war es Stadtrat Florian Freund (Sozialfraktion), der die stinkenden Toiletten nicht mehr hinnehmen wollte. Seine Kinder gehen auf die Grundschule West, weshalb er sich als Schulvater aufgerufen sah, etwas gegen das Problem zu unternehmen. In Zusammenarbeit mit Schule und Elternbeirat setzte er eine Spendenkampagne auf, redete mit den Behörden und gewann auch Stadtratskollegen dafür, Geld für die Aktion zu spenden. "Ich habe eben mein Netzwerk genützt, um zu helfen", sagt Freund. Er konnte zudem den Gögginger Bauunternehmer Elias Puhle von der Firma Gleich Bau für die Sanierung gewinnen, der sich "mit großem persönlichen Einsatz" an die Sache machte, wie Freund betont.

11.000 Euro sind an Spenden zusammengekommen

Als Gögginger Unternehmer sei es ihm ein Anliegen, dass die Schüler auf ordentliche Toiletten gehen können, sagt Puhle. Man habe sich geeinigt, dass er nur die Summe in Rechnung stellt, die auch durch Spenden gedeckt werden kann. "Insgesamt sind rund 11.000 Euro an Spenden zusammengekommen, die übrigen 19.000 Euro haben wir übernommen", sagt er. Diese relativ hohe Summe habe sich ergeben, weil sich der Aufwand als größer entpuppe, wie zunächst gedacht. "Die Bodenfliesen waren in einem erbärmlichen Zustand, die Fugen über Jahrzehnte mit Urin vollgesogen." Statt für Fliesen entschied man sich am Ende für eine Kunstharz-Beschichtung, die zwar pflegeleichter, aber teurer sei. "Wir haben dann noch alle 30 Türen abgeschliffen und gespachtelt und auch die Zargen entrostet." Die Türe waren wie die Wände vollgekritzelt und von Schülergenerationen mit Schnitzereien "verschönert" worden. Decken und Wände haben jetzt einen Latex-Anstrich, von dem Gekritzel abgewaschen werden kann.

Dass Elterninitiativen - auch in Zusammenarbeit mit Stadträten - für ihre Schulen tätig werden, komme gar nicht so selten vor, sagt Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne). Derzeit würden auch an anderen Schulen Kooperationsprojekte in Abstimmung mit dem Schulverwaltungsamt umgesetzt. Als Beispiele nennt Wild unter anderem die Neugestaltung des Pausenhofes der Friedrich-Ebert-Gesamtschule oder ein "grünes Klassenzimmer" im Jakob-Fugger-Gymnasium. Für die Zukunft will sie diese Kooperationen auf solide Beine stellen.

"Mir ist es wichtig, ein ganzheitliches Konzept im Umgang mit Spenden und Sponsoring zugunsten sachaufwandsnaher Leistungen im schulischen Umfeld zu haben", sagt Martina Wild. So sollten entsprechende Initiativen künftig effizienter und zügiger umgesetzt werden können. Das Konzept solle auch größere Spenden umfassen, die nicht nur auf einzelne Schulen bezogen sind. Dieses ganzheitliche Konzept würde gerade erarbeitet.

Im aktuellen Haushalt der Stadt Augsburg seien für Sanierung und Modernisierung der Schulen Rekordsummen verankert, betont Wild. Doch es werde Jahre dauern, bis der Stau aufgearbeitet sei. Nach Schätzungen des Hochbauamtes werden dafür mindestens zwei Milliarden Euro benötigt, sagt Wild. Doch der Stadt fehlt das Geld, zuletzt musste sie deshalb die Sanierung der Schulturnhalle am Rudolf-Diesel-Gymnasium zurückstellen, was zu Unmut bei Eltern, Lehrern und Schülern führte.

Obwohl bei kleineren Unzulänglichkeiten öfter die Eltern einspringen, tun sie das in der Regel zähneknirschend, sagt die Elternbeiratsvorsitzende des Rudolf-Diesel-Gymnasiums, Katrin Lampe. Am Gymnasium habe es bis vor Kurzem im Altbau nicht einmal WLAN gegeben. Die Eltern mussten zusammenlegen, um einige tragbare Router zu beschaffen, damit die Schüler im Unterricht überhaupt ihre technischen Geräte nutzen können, kritisiert die Mutter. "So etwas gehört doch zum Mindeststandard und sollte nicht den Eltern aufgebürdet werden", findet sie. "Aber wenn die Stadt solche grundsätzlichen Voraussetzungen für unsere Kinder nicht schaffen kann, springen wir Eltern natürlich ein."