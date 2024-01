Augsburg

Mehr als 1200 Unterschriften für eine rasche Umsetzung der neuen Realschule

Plus Im Augsburger Osten soll eine neue Schule entstehen. Eine Bürgerinitiative will am 30. Januar weitere Schritte besprechen, erhält aber Gegenwind von der CSU.

Die Bürgerinitiative Aktion Lechhausen dringt auf eine schnelle Umsetzung der geplanten Realschule im Augsburger Osten. Laut Initiatoren konnten bislang "deutlich über 1200" Unterschriften gesammelt werden. In einem Bürgerforum wollen sie bald interessierten Bürgern ihr weiteres Vorgehen erläutern. Der CSU-Bezirksverband kritisiert die Vorgehensweise - so würde durch ein übereiltes Verfahren möglicherweise nicht der beste Standort gefunden oder Bauabschnitte müssten womöglich immer wieder nach hinten verschoben werden.

Roman Mönig, einer der Initiatoren der Forderung "Realschule jetzt!", ist zuversichtlich. "Es fehlen nur noch ein paar Listen und ich gehe davon aus, dass wir deutlich über 1200 Unterschriften sammeln konnten, also gemessen am Augsburger Osten fast das doppelte Quorum für einen Bürgerantrag", sagt der Vorsitzende der SPD-Lechhausen auf Anfrage. Bei einem Bürgerforum, das am Dienstag, 30. Januar, ab 19 Uhr in der Projektschmiede Lechhausen stattfinden wird, wollen sie mit Interessierten Bürgern "konstruktiv und lösungsorientiert" diskutieren.

